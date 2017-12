Gezien in DNA Nys: "Op dit moment zijn er 40 of 50 jongeren minstens even goed als Thibau"

Sven Nys weet uiteraard als geen ander wat er nodig is om het te maken als veldrijder. "Ik weet dat mijn zoon heel veel techniek heeft en de behendigheid om iets in de cross te gaan betekenen. Maar heeft hij ook het karakter? Heeft hij de motor, het geluk, de wil, ...? Dat is soms nog veel belangrijker."

"Op dit moment zijn er 40 of 50 jongeren die het beter doen dan Thibau, of toch minstens even goed. Uiteindelijk gaan er daar misschien 1 of 2 van overleven. En ik ben absoluut niet zeker dat dat mijn zoon zal zijn."

"Ik heb nog een lange weg te gaan, maar ik denk als ik karakter toon dat ik er wel kan geraken", denkt Thibau. "Ik ga er alles voor opgeven, maar als het niet lukt, zal ik me daar bij neerleggen."