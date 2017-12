Thalita de Jong maakt rentree in het veld tijdens GP Sven Nys

Goed nieuws dus voor teammanager Christel Herremans. "Thalita was voorzichtig in haar uitspraken omdat ze nog een scan moest ondergaan vorige week. De resultaten daarvan zijn goed. Ze traint ook goed en ze zal zeker en vast van de partij zijn in Baal."

"Dat is voor ons goed nieuws. Als je met je nieuwe ploeg meteen kan uitpakken met de kopman op de eerste dag van het nieuwe jaar", vindt Herremans.

De Jong rijdt ook nog op 7 januari in Leuven, 13 januari op het NK in Surhuisterveen, 15 januari in Otegem, 20 januari in Zonnebeke en 21 januari in Leudelange in Luxemburg.