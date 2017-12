"Ik heb echt geen komedie gespeeld: ik lag drie dagen in bed"

"Het was fijn om weer te winnen na mijn slechte cross in Namen. Dat ik echt ziek ben geweest? Ik heb echt geen komedie gespeeld. Ik heb drie dagen in bed gelegen", reageerde Mathieu van der Poel bij Sporza na zijn zegetocht in Zolder.

Van der Poel paste zaterdag voor de veldrit in Sint-Niklaas. "Ik had geen enkele reden om er niet te rijden. Ik cross nu eenmaal graag en zou er graag gestart zijn, maar ik voelde dat het niet ging. Achteraf was dat de juiste beslissing."

"Ik had vandaag in het begin zeker niet het gevoel dat ik de sterkste was. Maar daarna kwam ik meer en meer in mijn ritme en heb ik een goeie wedstrijd gereden. De Wereldbeker? Dat ziet er goed uit. Als ik in de resterende crossen mijn niveau haal, dan moet dat klassement binnen zijn."