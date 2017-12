70 vrijwilligers vieren Kerstmis op veldritparcours in Zolder: "Dit is onze traditie"

Morgen wordt er gecrost in Heusden-Zolder, vandaag, op kerstdag dus, was er nog een laatste parcoursverkenning. "We organiseren hier al 16 of 17 jaar een Wereldbeker op tweede kerstdag. We zijn het ondertussen dus gewoon om op Kerstmis te werken", vertelt organisator Koen Monu.

"Vandaag zijn er hier 70 mensen aan het werk: traiteurs, parcoursbouwers, vrijwilligers, ... Om 14 uur is de officiële training begonnen en dus moeten er ook mensen bij de oversteken staan." De vrijwilligers vinden het niet erg om hier Kerst te vieren. "Je bent buiten. Het is mooi weer. In mijn familie is alles aangepast aan de cross."

Ook Eli Iserbyt dook al op op het parcours. "Ik heb zaterdagavond al Kerst gevierd. Ik hecht daar niet veel belang aan. Ik vier liever eens goed als ik goed gepresteerd heb."

Vanavond worden de vrijwilligers wel in de watten gelegd door de organisatie. "We vieren in de brasserie hier vlakbij met een warm en koud buffet. Dat is onze jaarlijkse traditie."