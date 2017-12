Van Aert: "Gevoel is weer goed, 3e wereldtitel op rij zit er zeker in"

Na een moeizame seizoensstart is Wout van Aert de jongste weken weer helemaal boven water gekomen. "Het is een plezant om weer te winnen, want dat gevoel was ik een beetje kwijt. Mijn gevoel op de fiets is ook helemaal anders en dat doet nog het meeste deugd", vertelt Van Aert.

"Het is leuk om te voelen dat alles wat je wilt doen ook lukt. Dan weet je dat je opnieuw op niveau bent. Niet dat je halfweg de cross wilt versnellen en dat er niks meer opzit. Dat heb ik een paar keer te veel gehad in het begin van de winter."

"Ik ben misschien wat meer vermoeid aan de opbouw van het seizoen begonnen. Dan kun je nog dezelfde dingen doen als vorig jaar, het resultaat zal niet hetzelfde zijn. In november voelde ik de frisheid stilaan terugkomen en op de stage in december heb ik echt aan mijn conditie kunnen werken en dat is perfect gelukt."