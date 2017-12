Vantornout denkt aan comeback in Zolder: "Toestand kan niet verslechteren door te crossen"

Vantornout ruilde deze week al zijn gipsverband voor een op maat gemaakte brace, maar ook met die brace is het niet mogelijk om te crossen. "Dat is niet comfortabel genoeg. Het is wel een optie om de brace uit te doen en de pols stevig in te tapen."

"Ik denk dat ik op die manier redelijk snel de competitie kan hervatten. Liefst rij ik dinsdag al in de Wereldbekermanche in Zolder, want ik heb al een tijdje geen competitie gehad. Ik wil zo snel mogelijk weer crossen."

Maandag op kerstdag beslist Vantornout of Zolder haalbaar is. Dan staat een crosstraining op het programma die moet uitwijzen of Vantornout kan starten.