Pauwels zoekt ook na onderzoek nog naar oorzaak rugpijn: "Geen hernia"

De rug is al altijd de tere plek van Kevin Pauwels, maar dit seizoen heeft hij nog meer rugproblemen dan anders. "Tijdens de cross heeft Pauwels krampen in zijn onderrug, waardoor hij veel pijn heeft en kracht verliest", zegt zijn team Marlux-Napoleon Games.

Vandaag onderging de 33-jarige veldrijder twee onderzoeken, maar die brachten geen oorzaak aan het licht van de rugproblemen. "Tijdens een MRI-scan van de lumbale wervelzuil werd geen hernia of discusprobleem gevonden bij Kevin", zegt teamdokter Frank De Winter.

"Er werd ook geen probleem met de bloedvaten vastgesteld. De volgende stap nu is een compleet neurologisch onderzoek, waaruit moet blijken of er eventueel een geleidingsprobleem is van de zenuwbanen."