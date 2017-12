Rugproblemen teisteren Pauwels: "Onderzoeken tot we weten wat er scheelt"

Kevin Pauwels werd zaterdag 5e in de Scheldecross. Een dag later deed hij op de Citadel van Namen nog een plaatsje beter. Maar zijn rug blijft hem parten spelen. "Kevin sukkelt al een tijdje met zijn rug”, vertelt Marlux-manager Jurgen Mettepenningen aan Sport.be. "We doen nu verdere onderzoeken tot we precies weten wat er aan de hand is."

"Daarom ondergaat Kevin dinsdag een scan van de rug en de aorta. Het gaat niet om een hartonderzoek. We vrezen niet voor hartproblemen, het gaat om een onderzoek van de rug en in de aorta van de benen naar de onderbuik, om na te gaan of er niet ergens een vernauwing zit. Uiteraard zal wel de volledige aorta mee bekeken worden."

"Het is meer een onderzoek om een en ander uit te sluiten, dingen af te vinken als mogelijke oorzaak. We hopen dat beide scans meer inzicht zullen geven", klinkt het.