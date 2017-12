Dit is de wel heel bijzondere job van veldrijdster Ellen Van Loy

"Maar natuurlijk wil je meekunnen met de top van het vrouwenveldrijden. Soms steek ik er mijn neus wel eens tussen, maar nog veel te weinig. Van mijn zege in Gavere (12 november) heb ik heel hard genoten. Dat zal voor jaren een hoogtepunt blijven."

"Door mijn job kan ik het veldrijden beter relativeren. Maar ik relativeer misschien ook gemakkelijker omdat ik later in het veldrijden gerold ben. Als ik het met de paplepel had meegekregen, zou het anders geweest zijn. Dan was ik misschien ook wel ‘egoïstischer’."

"Ik vertoef graag in de veldritwereld, maar ik ben ook blij dat ik het achter mij kan laten. Ik heb wel het gevoel dat ik iedereen recht in de ogen kan kijken in het veldrijden. Er is altijd plaats voor een babbeltje en dat is fijn."