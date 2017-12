Toch blessure voor Vantornout: "Kleine botschilfer afgebroken"

Klaas Vantornout kwam vanmiddag al in de eerste meters in Namen ten val. De crosser, die na dit seizoen stopt, tastte naar zijn sleutelbeen, maar had vooral pijn aan zijn hand.

Op Twitter gaf Vantornout vanavond een update. Zijn linkerhand werd stevig ingepakt. "Er is een botschilfer afgebroken", schreef de veldrijder.

Zijn ploeg Marlux-Napoleon Games gaf nog wat meer uitleg. "De eerstvolgende crossen worden geschrapt. Er bestaat nog geen duidelijkheid over zijn terugkeer in competitie, maar wellicht volgt er in 2017 geen competitie meer."