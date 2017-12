Herygers: "Ik heb het gevoel dat het seizoen begint"

"In oktober hebben we na de cross in Ronse verteld dat er verandering op komst was, dat de hegemonie van Van der Poel voorbij was. Na de Koppenberg was er weer een ander verhaal, want Van der Poel had toen de boel gedomineerd. Na de cross in Antwerpen zijn we geneigd om het verhaal van Ronse weer op te pikken", opent Michel Wuyts.

"Van Aert komt dichterbij en komt door zijn stage op het niveau van Van der Poel. Is dat echt zo of had dit te maken met het vlakke parcours in Antwerpen, dat sowieso spankracht heeft?"

"Ik geloof dat dit een van de spannendste crossen van het seizoen was", vult Paul Herygers aan. "Wout kwam heel dicht bij Mathieu en ik ga er vanuit dat het niet eenmalig was, dat de lijn wordt doorgetrokken. Ik heb het gevoel dat het seizoen gaat beginnen."