Van Aert: "Sta op een goed gewicht voor de klimcross in Namen"

In de Scheldecross waren Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan elkaar gewaagd tot in de laatste hectometers, toen de Nederlander een kloof sloeg in het zand. "Ik had niet verwacht dat daar een verschil kon gemaakt worden", vertelt Van Aert. "Ik had ervoor gekozen om de 2e positie daar te houden en mijn voordeel te halen uit de strook richting de finish."

"Maar toen werd ik eraan herinnerd dat ik tegen Mathieu koers en dat die het verschil kan maken op een zone waar niets te beleven valt. Plots had hij 10 meter. Maar het was niet echt een logische plaats voor hem om daar te demarreren. Hij had nog net iets meer kracht bij het opspringen."

"Eigenlijk had het nog spannender kunnen zijn, want door die valpartij was er meteen een gaatje. Toen Mathieu lek reed, hoorde ik de speaker zeggen dat hij teken deed naar de materiaalpost. Daarmee reed ik zelf ook lek. Zo bleven we op dezelfde afstand hangen."

"Het was een van de eerste keren dat we tot de laatste ronde hebben kunnen strijden. Ik was de schuldige van het feit dat dat de voorbije maanden niet lukte. Het mag nu zo verdergaan voor mij."