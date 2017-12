Herremans: "Experza-Footlogix wil vooral in beeld rijden"

Toen de Vlaamse overheid de stekker uit de damesploeg trok, werden de plannen plots heel concreet. "De zoektocht naar sponsors bleek niet zo evident. Ik probeerde het eerst in het veld, aangezien veldrijden een populaire televisiesport is waarbij sponsors veel in beeld komen. Ik contacteerde Thalita de Jong en zij raadde me aan om ook een wegploeg uit te bouwen, omdat veel crossers ook een wegprogramma rijden", vertelt Herremans.

"Het was Patrick Lefevere die me in contact bracht met Experza, een jong bedrijf in de uitzendsector dat wel wat exposure kon gebruiken. De huidige zaakvoerder kocht enkele jaren geleden het bedrijf over van Lefevere, de manager met wie ze het samen oprichtte. Patrick hielp me dus vooruit en een samenwerking was geboren", legt ze uit.

Experzia is de hoofdsponsor. "De zoektocht naar een tweede nieuwe grote sponsor draaide op niets uit. Graag had ik nog een andere grote naam gehad, een verdere financiële injectie, maar dat is voorlopig niet gelukt", vertelt Herremans.