Iserbyt: "Nog 2 of 3 jaar verwijderd van niveau van Van der Poel en Van Aert"

Iserbyt groeit in de beloftencategorie, terwijl Mathieu van der Poel en Wout van Aert al op jonge leeftijd prof werden. "Ik schat dat ik nog 2 of 3 jaar verwijderd ben dat niveau. Het gaat allemaal niet zo snel als bij hen. Ik wil rustig verder groeien. Stap voor stap, want als je een stap overslaat, kan het zijn dat je 2 stappen terugvalt. Dat is niet de bedoeling."

Die voortdurende vergelijking met de 2 tenoren van de cross, is dat niet vervelend? "Dat is een motivatie om in hun zog te raken. In de wedstrijd kun je er ook veel van leren als je een ronde in hun wiel zit. Dat zijn pluspunten."

"De mensen zien niet wat de crossers ervoor doen en laten. Mentaal is het niet altijd gemakkelijk, want er wordt verwacht dat het vanzelf gaat. Het is aan mij om te tonen wat ik nu al kan. Ik heb nog een jaar bij de beloften, binnen 2 jaar zal het moeten komen."