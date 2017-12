Verdonschot kent oorzaak van haar vormdip: een darmschimmel

Afgelopen weekend werd Laura Verdonschot nog 13e in Essen. Niet de resultaten waar ze op hoopte. Maar na uitgebreid onderzoek is de oorzaak van haar problemen gevonden: Verdonschot kampt met een darmschimmel.

"Vandaag startte ik een kuur met medicatie", zegt ze. "Op 2 of 3 weken tijd kan het probleem opgelost worden. Ik mag in die periode wel verder trainen, maar rustiger dan ik zou moeten. Ik voelde dat ik mijn lichaam de voorbije maanden aan het uitputten was."

"Ik kon de trainingen die ik vorig jaar deed, niet meer aan. Van deze zomer al eigenlijk. Ik ben blij dat ik nu eindelijk weet waarom. Manager Jurgen Mettepenningen is me steeds blijven steunen in deze moeilijke momenten. Daar ben ik hem erg dankbaar voor.”

Het is nog niet zeker of Verdonschot dit weekend in actie komt in Antwerpen en Namen. Dat wordt later deze week pas beslist, afhankelijk van hoe haar lichaam reageert op de medicatie.