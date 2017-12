Wietse Bosmans paste dit weekend voor de wedstrijden in Essen en Overijse. De renner van ERA-Circus koos voor veldritten in Spanje, waar hij op stage was.

Vrijdag werd Bosmans tweede in Ametzage De Zuia, vandaag won hij in Igorre. Thuisrijders Aitor Hernandez en Javier de Larrinaga beten in het zand.

Een opsteker voor Bosmans, die dit seizoen met knieperikelen kampt.