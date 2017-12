Hattrick voor Mezgec: kampioen op de weg, op de mountainbike en nu ook in het veld

In juni werd Mezgec voor het eerst in zijn carrière Sloveens kampioen op de weg. Hij versloeg onder meer Grega Bole in een sprint. Er kwamen die dag amper 16 renners aan. Een maand later deed hij dat kunstje over, toen op de mountainbike.

Vandaag vervolledigde Mezgec, in 2014 ritwinnaar in de Giro, zijn "treble" door ook de Sloveense titel in het veld te pakken, en dat zonder al te veel voorbereiding. "Ik wist dat er geen Sloveense specialisten in het veldrijden zijn."

"Ik kreeg dus een unieke kans om drie nationale titels te pakken in één jaar tijd. Ik heb afgezien, maar het is gelukt", lezen we op de website van de organisatie van het Sloveens kampioenschap.