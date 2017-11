Philipp Walsleben ruilt veldritfiets definitief voor wegfiets

Ik ben altijd kritisch voor mezelf, maar over de ganse lijn bekeken was mijn veldritcarrière toch geen anonieme passage

"Vorig seizoen speelde ik al met het idee om te stoppen, maar een goeie zomer trok me over de streep op er nog eens volledig voor te gaan. Zonder succes. Na het EK begon de molen in mijn hoofd weer stevig te draaien en heb ik de knoop doorgehakt."

Walsleben sluit zijn carrière af met zes Duitse veldrittitels. "Ik ben altijd kritisch voor mezelf, maar over de ganse lijn bekeken was mijn veldritcarrière toch geen anonieme passage", zegt de Duitser. "Ik heb als buitenlander toch bijna een decennium meegedraaid in een sport die al jaren wordt gedomineerd door België en Nederland."