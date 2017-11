Van Aert ontvangt brief van eerlijke vinder van zijn bril: "Volgende keer krijg je hem niet terug"

Vorige zondag verloor Wout van Aert zijn gouden fietsbril tijdens de vierde manche in de Wereldbeker in Bogense. "Normaal gooi ik hem altijd weg naar iemand die ik ken, maar vandaag is me dat niet gelukt en gooide ik hem naar een fan die ik niet ken. Wees alstublieft eerlijk, want het is mijn favoriete bril", schreef de wereldkampioen nadien op Twitter.

Een dag later had de vinder zich al gemeld. Vandaag kreeg Van Aert zijn bril opnieuw in handen, begeleid door een briefje. "Volgende keer krijg je hem niet terug. Veel geluk in de Wereldbeker."

Van Aert kon er mee lachen en zal de eerlijke toeschouwer een gesigneerde regenboogtrui sturen, zo beloofde hij.