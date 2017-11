Van der Poel mag zondag weer crossen: "Ik zal op niveau zijn"

Mathieu van der Poel liep in Gavere een gapende wonde op bij een val, waarbij hij zijn knie tegen een steen stootte. De knie werd gehecht en Van der Poel moest enkele dagen rust houden, maar nu zet dokter Toon Claes het licht toch weer op groen.

"Dat is goed nieuws", zegt de Nederlander. "De Wereldbekermanche in Bogense (Den) missen zou een domper geweest zijn, zeker omdat ik een mooie voorsprong heb na mijn zeges in de VS en Koksijde."

Van der Poel heeft deze week wel stilgelegen. "Maar dat ik 3 dagen niet heb kunnen trainen, mag normaal gezien geen effect hebben op mijn niveau zondag."