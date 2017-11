Vantornout past voor Wereldbekermanches in Denemarken en Duitsland

"Bogense en Zeven zijn twee zware verplaatsingen en op die snelle omlopen heb ik sowieso geen uitzicht op een goed resultaat. Daar heb ik echt geen zin meer in", vertelt Klaas Vantornout op veldritkrant.be.

"Het gevolg is wel dat ik straks uit de top 50 tuimel en dus niet meer startgerechtigd zal zijn voor de andere WB-manches. Dat is vooral jammer wat Namen betreft, want daar vind ik wel een parcours op mijn maat."

"Ik heb er vrede mee. Ik wil mijn laatste winter zonder druk afwerken, me amuseren. En als het kan af en toe nog eens een uitschieter zoals in Gavere." Vantornout eindigde zondag als vierde in de Superprestigecross.