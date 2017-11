Eli Iserbyt doet een "Clercqske" op training

Eli Iserbyt heeft op training zijn teammaats afgestopt zoals Mario De Clercq in 2001 deed op het WK in Tabor. De Europese beloftekampioen zwiepte zijn fiets voor een achtervolger. "Ik heb een Clercqske gedaan", lachte de renner van Marlux-Napoleon Games. Mario De Clercq is sportief coördinator bij het team.