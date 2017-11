Van Aert na stage: "De honger is groot. Ik heb er zin in"

In Gavere verschijnt Wout van Aert wel weer aan de start. In Gavere verschijnt Wout van Aert wel weer aan de start.

Wout van Aert is weer in het land na een stage in Italië. De wereldkampioen schrapte enkele crossen, maar is morgen in Gavere weer op de afspraak. "Ik had om rust gevraagd en ik heb die gekregen. Mijn telefoon heeft amper gerinkeld", zegt Van Aert op zijn website.