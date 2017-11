Vantornout: "Zo veel supporters heb ik nog nooit gehad"

Vandegoor: "In 2015 waren er vragen na je Belgische titel. De week voordien was je nog ziek. "Wat heeft Klaas uitgespookt?" Begrijp je dat enkele jaren later?"

Vantornout: "Iedereen heeft het recht om wedstrijden te laten vallen. Ik was ook geen oersterke renner. Ik heb er het maximum uitgehaald, maar een body als de supertoppers had ik niet. Daar moest ik mee leren leven. Ik moest toeslaan in de wedstrijden die ik uitgekozen had. En dat is me heel vaak gelukt."

Vandegoor: "Je bent erg rustig geworden. Was je soms gefrustreerd omdat Nys of Albert vlotter waren?"

"Ik ben altijd mezelf gebleven, maar tegen die twee kon ik niet op. Ik ben geen figuur zoals Nys of Albert. Dat besef ik maar al te goed. Ik heb wel het maximale uit mijn carrière gehaald. Dat geeft me enorm veel voldoening. Ik zou niet weten wat ik anders had moeten doen. Dat stemt me enorm tevreden."