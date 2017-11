Bondscoach tevreden over België op EK: "Maar Van der Poel was fenomenaal"

Proud of all the Belgian athletes and team members for their effort and performances. Individual great, but even greater as team! #EKTabor — Sven Vanthourenhout (@svenvth) 5 november 2017

Overall, a strong Belgian Elite Men team👊 with a bronze medal and other top 10 places! Congrats @mathieuvdpoel #EuroCross17 #EKTabor #proud — Sven Vanthourenhout (@svenvth) 5 november 2017

4th race, 3th medal, 2th gold today! Another strong race of the Belgian Cycling team! One race to go 👊 #EuroCross2017 #EKTabor #proud — Sven Vanthourenhout (@svenvth) 5 november 2017

Another medal for Belgium and it’s the nicest colour! Also 7th-9th-10th-12th&16th place! Strong team! #EuroCross17 #EKTabor #proud — Sven Vanthourenhout (@svenvth) 5 november 2017

Sterk in de breedte met plaats 7-8-9-10 bij onze mannen junioren! Blijven werken aan de toekomst! #EKTabor #cyclocross #proud — Sven Vanthourenhout (@svenvth) 5 november 2017