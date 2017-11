Bronzen Aerts: "Tempo van de 2 Nederlanders lag te hoog voor mij"

"Maar ons plan was wel duidelijk als je mijn eerste ronde zag. We moesten er gewoon proberen voor te zorgen dat hij zijn ding niet kon doen. Ik heb geprobeerd om de kopstart te maken. Omdat ik niet als eerste weg was, wou ik er dan ergens overkomen in de eerste ronde. Maar dat was zo ontzettend moeilijk."

"Het voordeel was dat ik na 1 ronde wel mee was met de 2 Nederlanders. Hun tempo lag echter iets te hoog voor mij. Na een paar ronden heb ik me laten terugzakken tot de achtervolgende groep."

"En toen was het gewoon gokken om op het podium te geraken. In mijn sprint met Vanthourenhout scheelde het niks, want ik wist niet zeker of ik wel derde was. Ik voelde me wel bij de beteren van de groep. Ik heb er alles aan gedaan om derde te worden."

Aerts heeft een jaar lang in het witte exemplaar van de EK-trui mogen rijden. "Dat was een beetje mijn trui. Het doet raar om Mathieu daar in te zien rondlopen. Ik ben blij dat ik die een jaar heb gedragen en hem een paar keer heb laten zien. Het is nu aan mij om ooit nog een andere trui te nemen."