Iserbyt: "De baan liep scheef, maar ik bleef op mijn lijn"

Tom Pidcock was misschien wel de grote favoriet bij de beloften, maar in de laatste rechte lijn bleek Eli Iserbyt toch de snelste. Pidcock protesteerde hevig na de finish. Volgens hem had Iserbyt de deur dichtgedaan, maar de wedstrijdjury oordeelde na het bekijken van de beelden dat Iserbyt de rechtmatige winnaar was.

Zelf vindt de Belg ook dat alles volgens het boekje verliep. "Ik ben me van geen kwaad bewust", zei hij na de race. "Ik reed een rechte lijn, maar de baan liep een beetje scheef. En de wind kwam ook van rechts. Ik begon op kop en heb nooit omgekeken, dus ik heb hem nooit gezien."

"Ik reed zo dicht mogelijk bij de nadar. Pidcock wou in een gat duiken, maar er was geen gat."

"Deze overwinning doet toch veel deugd. Het is een kleine bevestiging dat ik dit seizoen toch redelijk op niveau ben. Het is ook een mooie trui. Mijn vorige Europese trui was helemaal blauw, zo eentje heb ik er nog niet."