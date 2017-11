Brits veldrijden boomt "omdat de wegen in Groot-Brittannië te gevaarlijk zijn"

De Koppenberg was gisteren even Brits territorium. Belofte Tom Pidcock en junior Ben Tulett zegevierden in de jeugdcategorieën. Helen Wyman maakte het feestje compleet bij de vrouwen.

Maar waar komt die Britse invasie plots vandaan? "Het is allemaal begonnen een jaar of 8 geleden", zegt Tim Harris, die in het verleden Britse renners liet logeren in zijn woning in Tielt-Winge.

"Omdat het in Groot-Brittannië te gevaarlijk is op de wegen, werden er recreatieve fietsevenementen georganiseerd voor kinderen in de veilige Britse velden. En uit die lichting zijn crossers als Pidcock en Tulett voortgevloeid."