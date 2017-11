"Ik dacht dat Wout er kapot van zou zijn, maar hij lijdt er niet onder"

Michel Wuyts: "Onze vorige analyse was in Ronse, bijna een maand geleden. We dachten toen nivellering gezien te hebben, maar we hebben de bal daar volledig misgeslagen."

"Van der Poel is gisteren weer wat verder weggereden. Van Aert is nog verder weggedrumd. Ik kan me inbeelden dat hij met het gevoel van "de grote geslagene" op stage naar Lucca is vertrokken."

Paul Herygers: "Alle hoop was gesteld op de Koppenbergcross. Als Wout het daar had kunnen klaren, dan was er veel goedgemaakt. Die redding is er niet, maar er komt nog zoveel moois. En de angstgegner van Van der Poel zal nu wel zijn lievelingscross zijn."