Wellens: "Dominantie van Van der Poel saai? Hij maakt het net leuk voor de jeugd!"

Hij is een attractieve renner en ook als hij minuten voorsprong heeft, verzorgt hij de show. Dat wil de jeugd zien. We hebben Van der Poel nodig.

"Als Van der Poel een echte Belg was, zouden de supporters misschien minder klagen. Mij maakt het niet uit dat hij al alles gewonnen heeft. Als Van Aert het WK wint, dan is iedereen dit weer vergeten. Iedereen is zo goed als zijn laatste koers."

Kan Van der Poel soms niet beter wachten tot de laatste ronde om weg te rijden? "Soms denk ik ook dat dat misschien verstandiger zou zijn, maar als hij wacht en pech heeft in de voorlaatste ronde, dan verliest hij. Als hij al veel voorsprong heeft, kan hij wel nog winnen."

Bart Wellens weet zelf wat het is om de cross te domineren. In 2003-2004 won hij bijna alles. "Als renner wacht je dan niet. Je wil laten zien hoeveel beter je bent. Dat wordt ook niet saai want je begint voor jezelf dingen te zoeken in de cross. Ik probeerde altijd mijn rondetijden te verbeteren. Voor Van der Poel is dat eens jumpen, eens sneller door een bocht rijden, ..."

"Hij amuseert zich daarmee. Het kan dus ook niet dat het publiek het saai vindt. Hij is een attractieve renner en ook als hij minuten voorsprong heeft, verzorgt hij de show. Dat wil de jeugd zien. We hebben Van der Poel net nodig. Ik zie dat aan de jeugd. Ze willen allemaal jumpen. Dat hebben ze niet van mij of van Nys of Albert, dat zien ze bij Mathieu. Dat is de cyclocross waar de jeugd naar opkijkt."