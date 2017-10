Nys: "Als Mathieu op zijn best is, dan komt het voor de rest niet meer goed"

Sven Nys kreeg bij Van Gils en gasten het gezelschap van zoon Thibau, nog altijd maar 14 jaar. De troonopvolger won zaterdag het provinciaal kampioenschap van Vlaams-Brabant en zondag de cross bij de nieuwelingen in Ruddervoorde.

"Het is vooral fijn om te zien dat Thibau door zijn puberteit fietst", zegt papa Nys. "Ik denk dat iedere ouder de puberteit van zijn kind vreest. Maar hij wil van zijn hobby zijn beroep maken en heeft daardoor structuur."

"Op zijn leeftijd ligt hij voor op mij. Hij heeft in zijn jeugd het veldrijden als zijn speeltuin gezien. Die koersfiets heeft hij met de paplepel meegekregen en dat is een gigantisch verschil. En hij kan met de druk omgaan, want die is er bij ons altijd geweest."

"Ik ondersteun hem en ben er als het slecht gaat. Niet om hem dan op een fout te wijzen, maar wel om te zeggen dat er volgende week weer een veldrit is. Thibau moet zijn eigen carrière uitbouwen en vergelijken is sowieso moeilijk."