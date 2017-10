Hoeyberghs uit koers gehaald in Ruddervoorde na duwtje

Daan Hoeyberghs reed in Ruddervoorde niet over de finish. De 23-jarige renner van Steylaerts-Betfirst werd door de jury gediskwalificeerd na een akkefietje met de Italiaan Gioele Bertolini. Hij gaf zijn collega een duw.

Maar volgens Hoeyberghs was dat een reactie op een manoeuvre van de Italiaan. "We reden al een tijdje samen en toen we aan de finish kwamen maande hij me aan om tempo te maken. Ik vond niet dat het aan mij was om over te nemen, waarop hij zijn remmen plots dichtkneep en ik bijna ten val kwam."

"Dat was echt gevaarlijk en ik heb gereageerd. Ik gaf hem een licht duwtje, maar heb hem zeker niet geslagen. Dit is een spijtige zaak."

Ook ploegleider Bart Wellens reageerde ontgoocheld. "Die actie van Gioele heeft de jury niet gezien. Wel zag ze de beweging van Hoeyberghs wat later in de cross. Tja, hij moet zijn handen aan het stuur houden. Het is jammer, want hij was bezig aan een goeie wedstrijd."