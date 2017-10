Van Aert: "Heb hoop al lang begraven om potten te breken op Koppenberg"

Van der Poel schuift de favorietenrol op de Koppenberg dus door naar Wout van Aert. Wanneer Renaat Schotte dat vertelt aan de wereldkampioen, lacht die eens. "Ik heb de hoop al lang begraven om daar potten te breken. Zoals Mathieu nu rijdt, kan hij op elk parcours het laken naar zich toe trekken en ik denk dat dat op de Koppenberg niet anders zal zijn."

"Het was in de eerste ronde ambetant dat ik achter Quinten Hermans bleef steken in het zand. Als ik het wiel van Mathieu niet kan houden, is het moeilijk en bouwt hij een voorsprong uit. Het positieve was dat ik hem de hele wedstrijd onder druk heb kunnen zetten. Naar mijn gevoel was het een van de eerste keren dit jaar dat dat lukte. Dat probeer ik vooral te onthouden."

"Dat we weer geklopt worden, is geen nieuws. Maar dat het gevoel betert en dat je het hem moeilijker kunt maken, is positief. Ik ben tevreden over mijn koers vandaag", aldus Van Aert.