Van der Poel zet zijn zegeteller op 10 in Noord-Brabant

Mathieu van der Poel was duidelijk de sterkste in het decor van het Europees kampioenschap van volgend jaar. Halverwege de race had de Nederlandse veelvraat al een voorsprong van een halve minuut op zijn voornaamste belagers.

Die heetten niet Wout van Aert, Lars van der Haar of Laurens Sweeck. Wel Europees kampioen Toon Aerts en Corné van Kessel. De twee Telenet-renners stonden naast Van der Poel op het podium.

Voor Van der Poel was het al zijn 10e zege van het seizoen. Eerder won hij in Eeklo, Iowa (VS), 2 keer in Waterloo (VS), Gieten (Ned), Meulebeke, Kruibeke, Zonhoven en Koksijde.

In Rosmalen moest hij vandaag niet tot het uiterste gaan. "Een voorsprong van 15 seconden vond ik voldoend", sprak Van der Poel bij de Nederlandse krant BN DeStem. "Op dit parcours waren er genoeg punten om dat in de gaten te houden."