"Gefrustreerd door dominantie van Wout en Mathieu? Een 2e plek is ook mooi"

Of de onmacht tegen Van der Poel en Van Aert op de zenuwen werkt van Meeusen? "Voor mij is hun dominantie niet zo frustrerend, omdat ik sinds dit seizoen in het kamp van Mathieu van der Poel zit (bij Beobank-Corendon)", zegt Meeusen.

"Je merkt wel dat de andere ploegen focussen op podiumplaatsen in plaats van op overwinningen, terwijl het in de koers toch gaat om winnen. Maar door renners als Mathieu en Wout is dat veel moeilijker."

"Voor het veldrijden is het wel een goede zaak dat Van der Poel en Van Aert blijven crossen. Dat geeft uitstraling aan onze sport. Ik vind het zeker niet erg om door zulke renners geklopt te worden."

"Maar met enkel Van der Poel en Van Aert heb je geen cross. De rest van het deelnemersveld in de crossen zijn geen pannenkoeken. Ook op de weg rijden ze vrij goed."