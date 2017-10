Marianne Vos: "Wil opnieuw wereldkampioen veldrijden worden"

In december haalt Marianne Vos (30) haar crossfiets weer van stal. Op tweede kerstdag wil het Nederlandse wielerfenomeen aan de start staan van de Wereldbekerveldrit in Zolder.

"Het veldrijden is altijd al prima in te passen geweest in de opbouw naar het wegseizoen. Voor de intensieve prikkels bijvoorbeeld trainde ik niet op de weg, dat deed ik altijd in de crossen", vertelt Vos in het Algemeen Dagblad. "Ik ga er wel een doordacht kort veldritseizoen van maken."

Haar doel is duidelijk. "Ik wil opnieuw wereldkampioen worden", windt Vos er geen doekjes om. De Nederlandse stond in haar carrière al 7 keer op het hoogste schavot (in 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014). Vorig jaar moest ze haar meerdere erkennen in Sanne Cant.