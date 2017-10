Van der Haar is de koning van de Nacht: 3e zege op een rij in Woerden

Lars van der Haar kreeg in Woerden opnieuw een parcours op zijn maat, met veel bochtjes waar hij zijn kleine lijfje doorheen kan knallen. De renner van Sven Nys nam dan à la Van der Poel snel zijn biezen.

Broertje Van der Poel koos er in afwezigheid van zijn broertje (en tal van andere toppers) voor om zich niet op te branden aan Van der Haar. Hij vocht een verbeten duel uit met Van der Haars ploegmaat Corné van Kessel. Pas in de slotronde werd die strijd beslecht. De 23-jarige Daan Hoeyberghs was op de 4e plaats de eerste Belg.

"Ik zie deze wedstrijd een beetje als mijn thuiscross", zegt Van der Haar na zijn 3e triomf op een rij in Woerden. "Ik hoop deze lijn de komende weken door te kunnen trekken. Het zou mooi zijn als ik op het EK in Tabor voor de winst zou kunnen strijden, al wordt dat niet makkelijk met Mathieu."