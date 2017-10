Alicia Franck ligt wellicht lang in de lappenmand met kuitbeenbreuk

Het was tot nu toe nog niet het seizoen van Alicia Franck, maar in Boom sloeg het onheil helemaal toe voor de veldrijdster van Marlux-Napoleon Games.

Franck smakte tegen de grond bij de verkenning in Boom en klaagde daarna over pijn aan haar enkel. Maar in het ziekenhuis bleek dat ze haar kuitbeen heeft gebroken.

"Net boven de enkel is het kuitbeen volledig door. Opereren is niet nodig, maar ik moet wel zes weken in een gips", legt Franck uit.

"Misschien kan ik in januari of februari nog crossen. Maar het is te vroeg om daar al veel uitspraken over te doen. Eerst zien hoe het bot en de spieren herstellen en hoe de conditie daarna evolueert."