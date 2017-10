Van der Poel: "Mijn schouder is geraakt, dat kwam wel even aan"

Van der Poel begon aan een inhaalrace en had even uitzicht op het podium, maar kettingproblemen in de voorlaatste ronde gooiden roet in het eten. "Ik denk dat ik normaal altijd 3e zou geworden zijn, maar toen ging mijn ketting eraf en was ik helemaal kwaad. Ik had zin om mijn fiets over het hek te gooien."

Hij kwam uiteindelijk als 4e over de streep en leek behoorlijk uitgeteld. "Ik denk niet dat ik dit seizoen al zo kapot over de streep ben gekomen. Het is rijden voor elk punt, ik hoop dat het op het einde van het seizoen iets opbrengt. Dat ik met dat puntje misschien het verschil maak."

Morgen staat de Wereldbekermanche in Koksijde op het programma. Mét Van der Poel aan de start? "Normaal is het een goed teken dat je een wedstrijd kan uitrijden, al is dat half op adrenaline na die klap. Mijn schouder voelt niet supergoed aan. Morgen zal het ongetwijfeld wel stijf zijn, maar goed intapen en dan zal het wel lukken", besluit hij.