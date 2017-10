Vrouwen krijgen in Boom balkjes van 25 centimeter: "Benieuwd wie zal springen"

Het parcours zal zich in tweeën splitsen aan de balkjes. Links voor de mannen, met balkjes van 40 centimeter hoog, rechts voor de vrouwen, met balkjes van 25 centimeter.

Eddy Lissens van de Belgische Wielerbond opperde het idee zondag in Zonhoven al en deze week kreeg de organisatie van Boom groen licht van de UCI om de nieuwigheid te presenteren.

Het idee is dat ook de vrouwen nu over de balkjes kunnen springen en niet meer van de fiets moeten. "Ik oefende de voorbije zomer om over balkjes van 35 tot 40 centimeter te springen, maar dat bleek net te hoog gegrepen", vertelt Sanne Cant.

"Nu krijgen we een ander verhaal. Maar onderschat 25 centimeter niet. Dat kan best tegenvallen. Ik ben benieuwd hoeveel vrouwen er zich aan zullen wagen. Het zal in elk geval de attractiviteit ten goede komen, zowel voor de toeschouwers als voor de kijkers op tv."