Wout van Aert heeft prijs in de Kermiscross: "Blij dat eerste zege binnen is"

Katie Compton (38) heeft de derde Kermiscross voor vrouwen gewonnen. De Amerikaanse kampioene zette al vrij vroeg een solo op die ze schitterend afrondde. Ellen Van Loy werd tweede. Zij schudde in slotronde Loes Sels van zich af. Wereldkampioene Sanne Cant zei af wegens ziekte.

"Ik startte eerder traag, want ik wou niet te veel energie verspelen met de zware cross van zondag in Koksijde in het achterhoofd", zei Compton. "Door de afwezigheid van Sanne Cant was de concurrentie vandaag nog iets minder talrijk. Toen ik mijn kloof had geslagen, kon ik verder een eigen tempo bepalen."

"Zondag wordt het anders. Het parcours in Koksijde is zeer zwaar, maar ik heb daar al gewonnen. Eigenlijk is het ginds een soort van speeltuin voor mij."