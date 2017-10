Veldrijders krijgen hun zin: finish niet meer bovenop Koppenberg

Op 1 november verzamelen de veldrijders op de Koppenberg. De veldrit is een klassieker op de kalender; maar voor de 25e editie werd het parcours vorig jaar gewijzigd.De finish werd bovenop de mythische helling gelegd.

Wout van Aert, die de veldrit wel won, was een van de renners die dat geen goed idee vond. "Het is overdreven dat we helemaal van beneden naar boven moeten rijden. Het is goed voor één keer", zei de wereldkampioen.

En hij krijgt nu ook zijn zin. De finish wordt opnieuw verplaatst en ligt nu 200 meter lager, op het steilste stuk van de helling. Dat moet volgens de organisatie voor nog meer spektakel zorgen.

"Het zou me niet verbazen als de renners over de streep moeten lopen", zei Niels Albert op de voorstelling van het parcours. "Het is echt heel steil. Als het regent, wordt het bovendien extra glibberig."