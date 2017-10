Nys over zandduivel Van der Poel: "Fenomenaal"

Sven Nys was in zijn gloriedagen een acrobaat op de fiets, maar Mathieu van der Poel maakte gisteren indruk in Zonhoven met zijn daaltechniek in het zand.

"Fenomenaal", zegt Sven Nys bij Sporza. "Maar in zijn opzicht is dat een piece of cake. Voor hem is zo'n zandbak eigenlijk gewoon een speeltuin."

"Maar onder druk en met al die toeschouwers is het nog iets anders. Op fysiek vlak heeft hij overschot en dan kan hij zich meer veroorloven. Dat is entertainment en dat is leuk om te zien."

"Het gaat ook af en toe mis en dat is typisch Mathieu. Dat verklaart ook zijn populariteit. Hij kan iets speciaals waar iemand anders niet op kan antwoorden."