VRT ???media.video.type.mz_vod??? Van der Poel houdt zich spectaculair recht in "de kuil" van Zonhoven Van der Poel houdt zich spectaculair recht in "de kuil" van Zonhoven

Mathieu van der Poel heerste in het zand van Zonhoven tijdens de tweede manche van de Superprestige. Vooral zijn techniek in "de kuil" was om van te smullen, maar een keer ging het ook bijna fout. Bekijk hoe de Nederlandse kampioen zich spectaculair redde. "Close call, love it" reageerde Van der Poel op Twitter.