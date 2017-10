Sanne Cant bracht de nacht voor de cross in Ronse door in het ziekenhuis met maag- en darmproblemen. De wereldkampioene verscheen aan de start in Ronse, maar gaf er halverwege de brui aan.

Komend weekend start ze zoals voorzien in Kruibeke en Zonhoven. "Ze is aan de beterhand", verzekerde manager Christophe Roodhooft. "Ze heeft wel haar voorziene trainingsschema niet kunnen afwerken, maar ze kan dit weekend de dubbel rijden. Topfit is ze wel nog niet helemaal."