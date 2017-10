Meersman: "Niet de bedoeling dat ik ze over een balk leer springen"

Gianni Meersman stopte door hartproblemen vorig jaar noodgedwongen met fietsen. Hij bleef niet bij de pakken zitten en behaalde zijn trainersdiploma. Dat zal nu van pas komen. "Dit is een mooie kans", vertelde hij. "Ik was wel verrast toen Mettepenningen me vorige week dinsdag zelf opbelde."

"Toen hij vertelde wat ik de eerste maanden zou moeten doen, sprak dat me wel meteen aan. Ik kan echt een band opbouwen met de renners want ik zal ze minstens drie keer per week zien. Ik sta er echt dichtbij."

"Het is niet de bedoeling dat ik ze over een balk leer springen. Deze eerste maanden zal ik vooral veel bijleren van Mario en Angelo De Clercq. Ik zal ook elke woensdag aanwezig zijn op de training en uiteraard ook op de crossen."