Ploegleider Gianni Meersman moet prestaties Marlux-Napoleon Games opkrikken

"Met Mario De Clercq hebben we al voldoende crosservaring in huis. Ik was op zoek naar iemand met een toegevoegde waarde. Gianni is ambitieus, leergierig, jong en zal het vuur in de ploeg weer aanwakkeren. Mario zal hem bijstaan en hem de komende maanden de kneepjes van het vak leren."

"De wegcampagne wordt steeds belangrijker in het veldrijden en ook wij moeten als team daar in mee. Gianni kan ook jongens daar veel ervaring in bijbrengen."

"We gaan hem niet voor de leeuwen gooien en hem verder begeleiden. Vanaf 1 maart is het alleen aan hem, nu zullen de crosstrainingen nog gegeven worden door drie personen: Mario, Angelo en Gianni."