Sanne Cant is stilaan weer aan de beterhand

Cant trok zondagavond nog naar een maag- en darmspecialist. "Daar kreeg ik iets om te ontlasten en dat heeft geholpen", zegt de wereldkampioene.

"Het gaat dus beter, maar helemaal oké is het nog niet. Eten blijft moeilijk en het is nu dag per dag bekijken hoe mijn maag zich herstelt. Dinsdag staat voor de zekerheid nog een doktersbezoek gepland. Komend veldritweekend komt voorlopig niet in het gedrang."