Te weinig starters? "Renners uit de 2e en 3e lijn eisen te veel startgeld"

Renners die uit de top 50 van de UCI-ranking dreigen te vallen, gaan in het buitenland koersen om daar punten te sprokkelen. Voor de internationalisering van de cross is dat niet slecht.

"Het is ook vooral bij de mannen dat we dit zien. Bij de nieuwelingen, junioren en beloften raken we makkelijk aan het maximum aantal deelnemers."

"Er zijn verschillende redenen voor het wegblijven van renners. Een van de grootste redenen is dat renners die uit de top 50 van de UCI-ranking dreigen te vallen in het buitenland gaan koersen om daar punten te sprokkelen. Voor de internationalisering van de cross is dat niet slecht, maar voor de Belgische crossen wel natuurlijk. Vorig weekend waren David van der Poel en Vincent Baestaens bijvoorbeeld in Frankrijk."

"Daarnaast is er ook een reglement van de Belgische wielerbond dat zegt dat je een bepaald aantal punten moet hebben om aan een elitecross te mogen deelnemen. Renners die zouden willen starten, moeten daardoor in B-crossen toch regelmatig top 10 rijden."