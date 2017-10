Analyse Herygers en Wuyts: "Van Aert heeft er toch 5 procent bij gelapt"

Wuyts: "Iedereen ging ervan uit dat Van der Poel op zijn elan zou voortgaan en 7 op 7 zou boeken. Dat is dan wel even anders uitgedraaid. Dat heeft vooral te maken met de stijging in de curve van Van Aert, die op een parcours waar hij zijn vermogen kwijt kan, zijn tegenstander pijn gedaan heeft."

Herygers: "Ik denk dat Wout van Aert er 5 procent bijgelapt heeft. Deze piek had ik niet zien aankomen. Hij speelde weer mee tot diep in de finale. Daar zal iedereen content mee zijn, denk ik."

Wuyts: "Het hangt ervan af waar u van houdt. Houdt u van spektakel? Van spankracht? Van rivaliteit? Dan heeft u daar in Ronse een kabinetstuk van gezien."

Herygers: "Van der Haar wint dankzij de rivaliteit tussen Van Aert en Van der Poel. Ik wil geen afbreuk doen aan de overwining van Van der Haar, maar Van Aert en Van der Poel hadden allebei kunnen winnen in Ronse. Dat zal Van der Haar ook beamen."

Wuyts: "We hadden zoveel aandacht voor de prachtige dans tussen de twee dat we Van der Haar over het hoofd zagen. Hij koos zijn moment ideaal uit."

Herygers: "Perfect, daar moet je hem de hoogste quotering voor geven. Zijn timing kon niet beter. Het leek alsof hij de gedachten van de twee kon lezen."